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Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

18.10.2023 15:18 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki motosikleti güpegündüz çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli, polis ve jandarma iş birliğiyle yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’ndeki bir binanın otoparkında bulunan M.B.’ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet, güpegündüz kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı otoparkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Motosiklet sahibi karakola giderek motosikleti çalan şüpheliden şikayetçi olurken, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın önce kimliğini tespit etti. Şüpheli Cavit Kartalmış (24), polis ve jandarma iş birliğiyle yakalandı. Bir haftada 3 motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartalmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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