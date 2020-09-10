YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Motosiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet hırsızı yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Edirne’nin Meriç ilçesinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Meriç ilçesine bağlı Olacak köyünde bulunan kahvehanenin önünde park halindeki motosikletinin çalındığı öğrenen sahibi suç duyurusunda bulundu.

Motosiklet hırsızı yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Meriç ilçesine bağlı Olacak köyünde bulunan kahvehanenin önünde park halindeki motosikletinin çalındığı öğrenen sahibi suç duyurusunda bulundu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, ele geçirilen motosikleti de sahibine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

Edirne Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:42
Öğle
13:16
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Edirne Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Gürak Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.