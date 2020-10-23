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Motosiklet hırsızı yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de park halinde bulunan motosikletleri çaldıkları iddia edilen şüpheli şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güllük ve Yenibağlar Mahallerinde 3 motosikletin çalınmasının ardından yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Doğuş C.

Eskişehir’de park halinde bulunan motosikletleri çaldıkları iddia edilen şüpheli şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güllük ve Yenibağlar Mahallerinde 3 motosikletin çalınmasının ardından yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Doğuş C. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Doğuş C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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