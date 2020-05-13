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Motosiklet hırsızını asayiş ekipleri suçüstü yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 13.05.2020 19:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.Olay dün gece saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi.

Motosiklet hırsızını asayiş ekipleri suçüstü yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay dün gece saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bigliye göre A.A. isimli motosiklet hırsızı 09 BM 078 plakalı motosikleti çalmaya çalışırken Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 11 Mayıs’ta İkiçeşmelik Mahallesi’nden bir motosiklet, 12 Mayıs’ta Kadınlar Denizi’nde bir motosiklet, 15 Ocak tarihinde de İkiçeşmelik Mahallesi’nden bir motosikleti çalan hırsız gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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