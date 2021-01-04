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Motosiklet hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.01.2021 16:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, devriye gezen jandarmayı görünce çalıntı motosikletle kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak 2021 günü 00.05 sıralarında Odunpazarı ilçesi Sevinç mahallesinde plakasız siyah renkli motosiklette bulunan iki şahıs, jandarma devriye ekiplerini fark edince motosikletle kaçmaya başladılar.

Eskişehir’de, devriye gezen jandarmayı görünce çalıntı motosikletle kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak 2021 günü 00.05 sıralarında Odunpazarı ilçesi Sevinç mahallesinde plakasız siyah renkli motosiklette bulunan iki şahıs, jandarma devriye ekiplerini fark edince motosikletle kaçmaya başladılar. Kovalamaca sonucu şahıslar motosikleti mahalle arasında bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelilerin olay yerinde terk ettikleri motosikletin, yapılan sorgulamasında Odunpazarı Merkez Polis Amirliği tarafından çalıntı kaydı ile arandığı tespit edildi. Hırsızların kimlikleri kısa sürede tespit edilereki Sevinç mahallesindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla M.T. ve O.A. isimli şüpheliler Odunpazarı Merkez Polis Amirliği’ne teslim edildi. Olayda ele geçirilen çalıntı motosiklet ise ruhsat sahibine teslim edildi.
Ayrıca şüpheli M.T. ve O.A. hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira idari para cezası da uygulandı.

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