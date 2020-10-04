Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen bisiklet, merkez Hoca Ömer Camı yanında çarpıştı. Çarpışma sonrasında bisiklet sürücüsü bisikletiyle olay yerinden kaçarken M.D., isimli motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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