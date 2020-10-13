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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.10.2020 22:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir eden A.Y. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli sürücü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikisi de yaralandı.
Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Kaza yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

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