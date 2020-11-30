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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Fırat Y., idaresindeki 02 HP 288 plakalı motosiklet ile Mustafa K., idaresindeki 26 RS 717 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı.

Adıyaman’da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Y., idaresindeki 02 HP 288 plakalı motosiklet ile Mustafa K., idaresindeki 26 RS 717 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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