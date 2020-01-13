Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik merkez Gazipaşa mahallesi Dedeoğlu caddesi üzerinde seyir halindeki Serkan Akkaş (20) yönetimindeki 11 AAB 539 plakalı motosiklet ile aynı Futbol sokaktan gelip Dedeoğlu caddesine giriş yapan Adnan Kaplan (33) yönetimindeki 34 TJ 5028 plaka kamyonet sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



