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  4. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kınık Otogarı yakınında, Aydın Ö. yönetimindeki 48 JH 812 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre Ü. yönetimindeki 48 GP 460 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Emre Ü., Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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