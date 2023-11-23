YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

23.11.2023 08:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.E. idaresindeki 19 ABU 294 plakalı motosiklet ile E.Y. idaresindeki 19 KK 949 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kereste fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldüKereste fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü
Amasya’da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralıAmasya’da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralı
Osmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindiOsmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:31
İkindi
15:02
Akşam
17:25
Yatsı
18:48
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.