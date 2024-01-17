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Motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı: 1 yaralı

İHA İHA
17.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı: 1 yaralı

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Yeni Mahalle Hatipler Kavşağı’nda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Kandemir’in kullandığı 07 LNR 45 plakalı motosiklet, Gültepe yönünden gelip Manavgat istikametine seyir halindeki Tuğçe Aşkın’ın kullandığı 68 AB 815 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletten yola fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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