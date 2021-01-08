YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Motosiklet ile tramvayın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Motosiklet ile tramvayın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2021 11:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tramvayla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye bulvarı ile Atatürk caddesi kesişiminde gerçekleşti.

Eskişehir’de tramvayla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye bulvarı ile Atatürk caddesi kesişiminde gerçekleşti. Otogar istikametine giden tramvaya Atatürk caddesi üzerinde seyreden Furkan Ö. idaresindeki 26 AGB 509 plakalı motosiklet yandan çarptı. Motosiklette büyük hasara sebep olan kazada tramvayın camında ufak çaplı hasar oluştu.
ESOGÜ-Otogar seferini yapan tramvayın Atatürk caddesi üzerinden geçtiği esnada yaşanan kazada araç ve tramvay trafiği aksarken, ekiplerin yapmış oldukları incelemeden sonra trafik normale döndü.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Ö., Esogü Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada motosikletten yola sızan akaryakıt belediye ekipleri tarafından temizlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.