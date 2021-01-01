YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Motosiklet kazası: 1 yaralı

Motosiklet kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.01.2021 22:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.Kaza 19.55 sularında Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.
Kaza 19.55 sularında Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kurye motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki G.U. önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı G.U. yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:08

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Sema Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.