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Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frig Vadisi'ni gezdi

22.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frig Vadisi'ni gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen "Gizemli şehir Afyon Mototur" etkinliği kapsamında motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri, Frig Vadisi'ndeki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri keşfetti.

Mototur etkinliğine katılan 30 kişilik grup, Afyon Kocatepe Üniversitesindeki Müzik Müzesi'ni inceledikten sonra motosikletlerle İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ne hareket etti.

Burada sırasıyla Döğer Kervansarayı, Memeç kayalıkları, Emre Gölü, Maltaş, Aslantaş ve Ayazini köyünü gezen grup, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar'dan tarihi Frig Vadisi hakkında bilgi aldı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, etkinliğe motosiklet markalarının Türkiye yöneticilerinden oluşan 30 kişilik grubun katıldığını söyledi.

Mototur etkinliğinin ilk gününde Frigya'da olduklarını dile getiren Akülke, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonun en büyük önemi bir şehrin tanıtılması ve yeni turizm destinasyonlarını ortaya çıkarmak. Özellikle de spor turizmi kapsamında yaptığımız bu programlar, bölgeye ilerleyen zamanlarda daha büyük katkı sağlayacaktır. Mototur'a katılan grubumuz ilk gün olmasına rağmen inanılmaz keyifliler. İnşallah, motosiklet camiası da Afyonkarahisar'da yeni bir destinasyona kavuşacak."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de mototur etkinliğinde motosiklet markalarının Türkiye yöneticilerini ağırlamaktan memnun olduklarını vurgulayarak, "Grubumuz, gezilerinin ilk gününde Afyonkarahisar ve Frigya'nın tarihi mekanları ile doğal güzelliklerini keşfediyor. Umarız memnun kalırlar." dedi.

- "Afyonkarahisar'da gezip görülecek pek çok mekan var"

Katılımcılardan Başarı Erbaş da Afyonkarahisar'ın coğrafi konumu açısından kavşak bir noktada bulunduğu için ilerleyen süreçte spor turizmi açısından önemli bir mekan olacağını ifade etti.

Kentin birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Erbaş, "Biz, bu yıl ilk defa böyle bir etkinliğe katıldık. Hakikaten Afyonkarahisar'da gezip görülecek pek çok mekan var. Açıkçası biz de çok şaşırdık. Ayrıca, Afyonkarahisar gastronomi şehri olduğu için inanılmaz güzel yöresel mutfağı da var. Bunları da tatma fırsatı yakaladık. İlerleyen günlerde burada motosiklet turizmini de göreceğiz." diye konuştu.

Katılımcılardan Tayfun Gülhan da kentteki tarihi güzelliklerden çok etkilendiğini, motosiklet tutkunları için mükemmel bir lokasyon olduğunu dile getirdi.

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