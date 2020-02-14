YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 14.02.2020 02:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Aşırı hız ve dikkatsizlik beraberinde bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye düştü.
Kaza, Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada ilçe merkezine gitmek için karşı şeride geçmeye çalışan 16 BTJ 92 plakalı otomobilin sürücüsü ile Yalıntaş istikametine giden 59 KP 689 plakalı motosikletin sürücüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ayağından darbe aldı. Otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavşakta sürekli yaşanan kazalar ise vatandaşların tepkisine neden olurken, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Hisarcık’ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları

Hisarcık’ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları

İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı

İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Bursa Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:52
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Akarsu Eczanesi
Yildirim
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Eda Eczanesi
Nilufer
Millet Eczanesi
Yildirim
Havan Eczanesi
Osmangazi
İstasyon Bahar Eczanesi
Osmangazi
Kansu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.