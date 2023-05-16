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Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı

16.05.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet kontrolden çıkarak park halindeki paletli kepçeye çarptı. Sürücü ağır yaralandı.

Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 31 ACH 577 plakalı motosikletin sürücüsü M.K., motosikletinin kontrolünü kaybederek yolun kenarında park halinde bulunan paletli kepçeye çarptı. M.K ve arkasında bulunan B.S yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ve arkasında bulunan kişi olay yerinde ilk müdahale sonrası Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.K’nin durumu ağır iken arkasında bulunan arkadaşı B.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan M.K. şehir dışında bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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