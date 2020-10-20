YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü

Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 23:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zabıta ile esnaf arasında motosiklet park yüzünden sözlü tartışma çıktı.

Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zabıta ile esnaf arasında motosiklet park yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Olay, Hacivat Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat sokak üzerinde devriye görevini yapan Kuşadası Belediyesi’ne bağlı bayan zabıta, yaya bölgesinde motosikletlerini park eden esnafı sözlü olarak uyardı. Esnaf ile bayan zabıta arasında sözlü tartışmaya diğer zabıta ekipleride katıldı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri darp edildiklerini iddia ettikleri kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri zabıtaya saldırdıkları iddia edilen kişileri gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Keşan’da toplu taşıma araçlarına denetimler devam ediyor
Keşan’da toplu taşıma araçlarına denetimler devam ediyor
Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı
Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı
İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı
İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı
Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
EOSB Başkanı Küpeli’nin Covid-19 testleri pozitif çıktı
EOSB Başkanı Küpeli’nin Covid-19 testleri pozitif çıktı
Altay'da aralarında Yücel İldiz'in de bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Altay'da aralarında Yücel İldiz'in de bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:58
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Başkan Atabay, Didim’de virüslere karşı savaş başlattı
Başkan Atabay, Didim’de virüslere karşı savaş başlattı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.