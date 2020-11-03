Motosiklet, servisten inen kadına çarptıktan sonra devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosiklet, işçi servisinden inen kadına çarpması sonucu devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, üzerinde iki kişinin bulunduğu 38 LG 886 motosiklet, yol kenarında servisinden inen kadına çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi ile servisten inen kadın yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Motosiklet üzerinde olan ve kazanın ardından kafasını kaldırıma çarptığı öğrenilen bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

