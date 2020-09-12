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Motosiklet sürücü arıza yapan araca çarptı: 1 ağır yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 23:30 | Son Güncelleme

Denizli’de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Çivril ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosiklet sürücü arıza yapan araca çarptı: 1 ağır yaralı

Denizli’de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan A., idaresindeki 15 DR 373 plakalı otomobili arıza yapması üzerine karayolu üzerinde stop lambalarını yakarak tamirci beklemeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen Kerim T., yönetimindeki 20 L 9983 plakalı motosiklet ile otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim T.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan diğer sürücü Hasan A., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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