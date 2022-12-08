YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

08.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

Olayda motosiklet sürücüsü bıçakla yaralandığını iddia ederken, halk otobüsü şoförü suçlamayı reddetti.

Olay, Yüzüncü Yıl Bulvarı’nda dün meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga, yolcuların ve durakta bekleyen vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Olayda elinden yaralanan motosiklet sürücüsü O.G., otobüs şoförünün kendisine bıçak çektiğini iddia ederken, halk otobüsü şoförü ise suçlamaları reddetti. Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsünün otobüs şoförü hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepez’in ‘Mobil Kütüphanesi’ şehri gezecekKepez’in ‘Mobil Kütüphanesi’ şehri gezecek
Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldıKış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldı
İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
12:54
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.