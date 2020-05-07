Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ER 948 plakalı otomobil sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada 48 AD 559 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

