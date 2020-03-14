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Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 05:58 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, motosikletiyle görmediği bariyere çarptı.

Kuşadası’nda, motosikletiyle görmediği bariyere çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Kuşadası’nda otoparkın bariyerini görmeyen bir motosiklet sürücüsünün yol açtığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyenleri aynı zamanda hem üzen hem de gülümseten olay Kuşadası’nda bir otoparkta meydana geldi. Kimliği belli olmayan bir motosiklet sürücüsü otoparktan çıkış yaparken kapalı olan demir bariyeri görmedi ve bir anda bariyere çarparak yere düştü. Bir anlık şaşkınlık yaşayan ve düştüğü yerden kalkan sürücü tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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