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Motosiklet tutkunları Frigya'da buluştu

16.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: - "Buradaki etkinliğimiz tamamen spor turizmi çerçevesinde. Buraya gelen misafirlerimiz, Frigya'nın kalbini geziyor ve 3 bin yıllık tarihi yaşamaya çalışıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Sürüşü" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'a gelen motosiklet tutkunları, Frigya'yı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Petrolleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden kentte gelen motosiklet tutkunları, İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyünde buluştu.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'ın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden motosiklet tutkunlarının geldiğini söyledi.

Organizasyonun "Zafer Sürüşü" olduğunu dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Isparta, Kütahya ve Eskişehir'den gelen motosiklet tutkunlarımızla Ayazini köyünde bir araya geldik. Buradaki etkinliğimiz tamamen spor turizmi çerçevesinde. Buraya gelen misafirlerimiz, Frigya'nın kalbini geziyor ve 3 bin yıllık tarihi yaşamaya çalışıyor. TMF olarak da iki yıldır Ayazini köyünde farklı organizasyonlar yapıyoruz. Bugün buradaki motosiklet tutkunlarımızın yüzde 80'i ilk kez Frigya'yı görüyor. Burasının ülkemizin önemli bir turizm destinasyonu olacağına inanıyoruz."

Akülke, organizasyon kapsamında yaklaşık 500 motosiklet tutkununun "demir atlarla" Şuhut ilçesinden Kocatepe'ye çıkacağını vurguladı.

- Katılımcılar Frigya'yı beğendi

Zafer Sürüşü organizasyonu kapsamında Ankara'dan gelen Necati Kalaycı, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Biz, Ankara'daki bütün motosiklet tutkunlarını topladık. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arkadaşlarımızla bir araya gelmek çok hoşumuza gitti. Şu anda Frigya'dayız ve insanlık tarihinin ortaya çıktığı çok güzel bir mekandayız. Yarın da Kocatepe'ye sürüş yapacağız. Bizi ağırladığı için Afyonkarahisar'a çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Motosiklet tutkunu Anıl Özözen de yaklaşık 500 motosikletçiyle Büyük Taarruz'u en güzel şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

Motosiklet tutkunu Yeşim Kalaycı ise Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da buluştukları için mutlu olduklarını ve ilk kez gezdiği Frigya'yı çok beğendiğini dile getirdi.

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