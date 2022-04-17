YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

17.04.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: "Büyük Taarruz'u 100. yılında birçok güzel etkinlikle ecdada yakışır programlarla anmak istiyoruz. Bu kent motor sporcularını çok seviyor. Bunu niçin söylüyorum, çünkü burası motokrosun şehri, Dünya Motor Şampiyonalarının yapıldığı bir şehir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Sürüşü" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'a gelen motosiklet tutkunları, Kocatepe'ye çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Petrolleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden kentte gelen motosiklet tutkunları, Kocatepe'de buluştu.

Motosiklet tutkunları ilk olarak Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anıtpark önündeki törende 100 yıl önce Kocatepe'de amansız bir mücadelenin olduğunu söyledi.

Bu toprakların iki yıl işgal altında kaldığını anımsatan Çiçek, "Her türlü hüznü, zulmü yaşadı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından bu kurtarılan topraklarda zaferin 100. yılını kutluyoruz. Büyük Taarruz'u 100. yılında birçok güzel etkinlikle ecdada yakışır programlarla anmak istiyoruz. Bu kent motor sporcularını çok seviyor. Bunu niçin söylüyorum, çünkü burası motokrosun şehri, Dünya Motor Şampiyonalarının yapıldığı bir şehir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla ülkenin hemen hemen her tarafından organizasyona katılan motor severleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Daha sonra motosikletçiler Kocatepe'ye çıktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Muhtardan ihtiyaç sahiplerine lokantada ücretsiz iftarMuhtardan ihtiyaç sahiplerine lokantada ücretsiz iftar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
13:03
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:05
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.