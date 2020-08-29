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Motosiklete çarpan otomobil kaçtı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de otomobilin çarparak kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak üzerinde 26 ADA 427 plakalı kurye motosiklet sürücüsüne henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Motosiklete çarpan otomobil kaçtı

Eskişehir’de otomobilin çarparak kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak üzerinde 26 ADA 427 plakalı kurye motosiklet sürücüsüne henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpma sonucunda otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışması başlattı.

Motosiklete çarpan otomobil kaçtı

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