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Motosiklete çarpan sürücü kaçtı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.08.2020 21:44 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motorlu kuryeye çarparak olay yerinden kaçtı.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motorlu kuryeye çarparak olay yerinden kaçtı. 22 yaşındaki kurye kazada ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 EG 269 plakalı 22 yaşındaki motorlu kurye E.G.’ye yeşil ışıkta geçtiği sırada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen beyaz pikap araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu öğrenilen genç hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

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