Motosikleti bırakıp kaçtı, her yerde aranıyor

Olay, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.Y. olduğunu tespit etti. Motosikletin ve şüphelinin yakalanması için inceleme yapan ekipler, çalıntı motosikleti metruk bir binada saklanmış vaziyette buldu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

