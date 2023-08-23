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Motosikleti bırakıp kaçtı, her yerde aranıyor

23.08.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çaldığı motosikleti metruk binaya saklayıp kaçan, hırsızlık şüphelisi her yerde aranıyor.

Motosikleti bırakıp kaçtı, her yerde aranıyor

Olay, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.Y. olduğunu tespit etti. Motosikletin ve şüphelinin yakalanması için inceleme yapan ekipler, çalıntı motosikleti metruk bir binada saklanmış vaziyette buldu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası

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