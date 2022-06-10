YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

10.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan şüpheliyle okul aile birliğine para bağışlaması karşılığında uzlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yayla Mahallesi Buzhane Sokağı'nda S.T'nin kullandığı plakasız motosikletin şase numarasının sorgulamasını yaptı.

Ekipler, motosikletin 23 Eylül 2020 tarihinde Vize ilçesinde İ.B'ye ait çalınan motosiklet olduğunu tespit etti.

İ.B'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli S.T'nin motosikleti, başka bir suçtan tutuklu bulunan Saim T. ile motosiklet takasıyla aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede taraflardan müşteki İ.B, şüphelinin çoğunlukla dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Vize Adalet Erez İlkokulu Okul Aile Birliğine 300 lira bağışlamasını istedi.

S.T. de uzlaşma kapsamında okul aile birliğine belirtilen miktarı bağışladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:29
Öğle
13:16
İkindi
17:17
Akşam
20:52
Yatsı
22:45
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.