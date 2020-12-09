Motosikleti çalmak isteyen şüpheli yakalandı

Adıyaman’da, bir şahıs çalıntı motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde Fevzi T’ye ait 02 HE 462 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri hareket geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında motosikletin Bahçelievler Mahallesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Y.A.P., isimli şahsın kullandığı çalıntı motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklar içerisinde süren kovalamaca sonrasında yakalanan Y.A.P., isimli şahıs gözaltına alınırken motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

