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Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi.

Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanca Mahallesi istikametine seyir halinde olan Engin Z. idaresindeki plakasız motosiklet önünde seyir halinde olan 9 yaşındaki bisiklet sürücüsü T.Y’ye çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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