YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Motosikletin çarptığı doktor yaşam mücadelesini kaybetti

Motosikletin çarptığı doktor yaşam mücadelesini kaybetti

22.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosikletin çarptığı doktor, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, önceki gün Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 37 AAU 022 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek hızla sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Tosya Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan vatandaş ve Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş yaralandı.

Tosya Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Doktor Hilmi Karakaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşköprü’de 13 metruk bina yıkıldıTaşköprü’de 13 metruk bina yıkıldı
Bilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef olduBilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Tunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktıTunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 22 Haziran Perşembe

İmsak
03:02
Sabah
05:05
Öğle
12:52
İkindi
16:52
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Perşembe

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yurt eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.