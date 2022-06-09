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Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti

09.06.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ali Dirikoç Bulvarı'nda bir motosiklet, önünde seyreden 06 BJB 383 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise kazayı kaydetti.

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