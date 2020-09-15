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Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

’Kadınlar için daha özgür bir dünya’ sloganıyla 18 yıldır motosikletiyle Türkiye’yi ve dünyayı dolaşan İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, bir süre önce çıktığı Türkiye turu kapsamında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde mola verdi.İlçedeki Atam Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret eden Özbay, ilçeye bağlı mahallelerde çocuklarla buluşmasına yardımcı olduğu için Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

’Kadınlar için daha özgür bir dünya’ sloganıyla 18 yıldır motosikletiyle Türkiye’yi ve dünyayı dolaşan İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, bir süre önce çıktığı Türkiye turu kapsamında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde mola verdi.
İlçedeki Atam Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret eden Özbay, ilçeye bağlı mahallelerde çocuklarla buluşmasına yardımcı olduğu için Başkan Bilgin’e teşekkür etti. Yeni bir Türkiye turuna çıktığını ifade eden Özbay, yolculuğu boyunca konakladığı il ve ilçeleri tanımasına yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini, Türkiye turu kapsamında Ege’den Akdeniz’e ardından Doğu Anadolu bölgesine, oradan da Karadeniz bölgesine geçmeyi planladığını dile getirdi. Başkan Bilgin ise ziyaretinden dolayı Özbay’a teşekkür ederek, "Kendisi gerçekten bir kadının neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Motosiklet ile dünya turuna çıkmayı herkes göze alamaz. Cesareti ve azminden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Özbay’ı Saruhanlı’da misafir etmekten büyük mutluluk duydum" dedi.
Asil Özbay dünyanın en zorlu 10 yolu arasında gösterilen Fas’taki Tzi n’Tichka geçidini tek başına motosikletiyle geçmeyi başarmış ve yine dünyanın çatısı olarak adlandırılan Khardung La tepesine motosikletiyle çıkmıştı.

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