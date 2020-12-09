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Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti

ORDU HABERLERİ  | 09.12.2020 15:14 | Son Güncelleme

Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti

Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra satın aldığı 1960 model motosikletiyle 30 yıl boyunca birçok ülkeyi gezen Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Hastane morgundan alınan Gürsoy'un cenazesi, özel kıyafetli ekipler tarafından cenaze nakil aracıyla Altınordu ilçesindeki Nizamettin Mahallesi'ne getirildi.

Gürsoy'un cenazesi, az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, gazetecilere, motosiklet tutkunu dayısının birçok ülkeyi gezdiğini söyledi.

Dayısının hayat dolu ve çevre dostu bir insan olduğunu aktaran Akyol, vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.

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