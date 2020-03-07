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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı.
Kaza, Simav Hisarcık yolu Eynal Kaplıcaları istikametinden otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bera Topaloğlu (46) idaresindeki 43 KC 800 plakalı otomobil, ova yolundan çıkış yaptığı sırada Aydın Oran (41) yönetimindeki 20 AD 771 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Oran, olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Bera Toplaoğlu hafif yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Merkez
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