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Motosikletler çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı

İHA İHA
05.07.2024 10:50
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Adana’da motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede farklı şeritlerden gelen biri motosikletli polis ekibi olmak üzere iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli şahıs fırlayıp yola düşerken, yunus ekipleri yan devrilen motosikletin altında kaldı. Motosikletli şahıs hemen yerden kalkıp polislere bakarken, kazayı görenler polislerin yardımına koştu. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 2’si polis 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Express


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