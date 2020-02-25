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Motosikletli genç ölü olarak bulduğu köpeği boş araziye gömdü

SAKARYA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosikletli bir genç yol ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş araziye gömdü.Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Kenan Demir isimli vatandaş seyir halindeyken yolun ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş arsaya gömdü.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosikletli bir genç yol ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş araziye gömdü.
Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Kenan Demir isimli vatandaş seyir halindeyken yolun ortasında ölü olarak bulduğu köpeği yol kenarındaki boş arsaya gömdü. Gencin bu davranışı görenler tarafından takdir edildi.
Yolda seyir halindeyken köpeği yolun ortasında gördüğünü ve yoldan alıp boş bir araziye gömdüğünü belirten Demir, “Daha yavruymuş birisi vurup ardına bile bakmamış insan yolun ortasından alırdı onu orada öyle bırakmış. Ben yoldan geçerken gördüm ve motorumu kenara çektim. Daha sonrasında ise köpeği yolun ortasından alarak yol kenarına getirdim ve boş bir araziye gömdüm. Oda bir candı, belki annesiz belki kimsesizdi” dedi.

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