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Motosikletli kurye kazadan yaralı olarak kurtuldu

13.09.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, motosikletli kuryenin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

Motosikletli kurye kazadan yaralı olarak kurtuldu

Kaza, Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Ocal’ın kullandığı 07 BCA 515 plakalı motosikleti kurye ile Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nden, Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak istikametine gitmekte olan Osman Çelik’in kullandığı 07 BCR 146 plakalı otomobilin Kavaklı Mezarlığı önünde kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Ocal, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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