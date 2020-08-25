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Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları şüpheli şahısların üst aramalarında silah ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Aranan Şahıs Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1 şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 1 şahıstan 1.57 gram Esrar maddesi, 1 Şahıstan 2.68 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’de Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları şüpheli şahısların üst aramalarında silah ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Aranan Şahıs Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1 şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 1 şahıstan 1.57 gram Esrar maddesi, 1 Şahıstan 2.68 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Motosikletli Polis Timleri ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakaladılar.

Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

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