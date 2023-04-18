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Motosikletli saldırganların 3 kişiyi yaraladığı anlar kameraya yansıdı

18.04.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde motosikletle sokaktan geçen silahlı saldırganlar iş yerlerine yaylım ateşi açarak kaçtı.

Motosikletli saldırganların 3 kişiyi yaraladığı anlar kameraya yansıdı

Meydana gelen olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Aydın Mahallesi 4328 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli iki kişi motosikletle bölgeye geldi ve motosikletin arkasında bulunan kişi elindeki silahla iş yerlerine rastgele ateş açtı. Mermilerin 3 iş yerine isabet ettiği öğrenilirken, bir endüstriyel mutfak ekipmanları dükkanında bulunan 3 kişi, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yüzlerinin maskeli olduğu ve motosikletle gelip olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dükkanda yaralanan iş yeri sahibi M.E. (27) ile iş yerine müşteri olarak gelen Z.B. (48) ve C.Ö.’ye (69) olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibi M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Z.B. ve C.Ö. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerine yaylım ateşi açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganların görüntüsü, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde motosiklet ile seyir halindeyken motosikletin arkasında bulunan kişi elindeki silahla iş yerlerine rastgele ateş açtığı görülüyor.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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