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Motosikletli Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerinden olduğu 6 şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince Güllük, Eskibağlar, Zafer, Hoşnudiye ile Tunalı mahallelerinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde 2’si hırsızlık suçundan aranan toplam 6 şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir’de, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerinden olduğu 6 şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince Güllük, Eskibağlar, Zafer, Hoşnudiye ile Tunalı mahallelerinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde 2’si hırsızlık suçundan aranan toplam 6 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere yapılan üst aramasında ise, 3 adet tabanca ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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