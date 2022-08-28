Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen 250 motosiklet gönüllüsü, Kocatepe'den hareket etti.

Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de bir araya gelen gönüllüler, İstiklal Marşı'nı okudu, sunum ve sürüş brifingi aldı.

Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunduklarını söyledi.

Büyük Taarruz sahasında 5. Süvari Kolordusunun izlediği rotanın takip edildiği etkinliğe bu sene 250 motosikletlinin katıldığını dile getiren Kuru, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusunun izlediği yolu demir atlarımızla takip etmek için yola çıktık. Bu anlamda Kocatepe önemli bir nokta. Buradan rotamızı takip etmek üzere motosikletimizle hareket edeceğiz. İlk günkü sürüşümüzü Tokuşlar köyünde tamamlayıp, kamp alanımıza döneceğiz. İkinci günde süvari şehitliklerini ziyaret edip Dumlupınar'da turumuzu sonlandıracağız."

- "Burada olunca da insanın kalbi çok farklı atıyor"

Motosiklet gönüllüsü Mehmet Girgin de 20 yıldır motosiklet kullandığını ve ilk kez etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Her Türk insanının yaşadığı duygular içerisinde olduğunu aktaran Girgin, "Büyük zaferin sonuçta 100. yılındayız. Bu vatanın bize nasıl fedakarlıklarla verildiğini bir kere daha görme ve hatırlama imkanı oluyor. Burada olunca da insanın kalbi çok farklı atıyor. İnşallah, bundan sonraki etkinlere de katılmayı planlıyorum." dedi.

- "Seneye de inşallah buradayız"

Buğra Bezmas da 25 yıldır motosiklet kullandığını ve etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu, her sene burada olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katıldıkları için farklı duygular içerisinde olduklarını dile getiren Bezmas,"Yolda sürmek gibi olmuyor. Buraya geldiğinde ağlayanlar ve duygulananlar oldu. Bu güzel duyguların hepsini burada yaşamak çok güzeldi. Seneye de inşallah buradayız." diye konuştu.

Eskişehir'den gelen motosiklet tutkunu Gürkan Güler ise Türkiye'nin kurtuluşunun başlangıç noktasında atalarının huzurunda oldukları için gurur duyduklarını ifade etti.

Alanda Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafı açan gönüllüler Kocatepe'den yola çıktı.

