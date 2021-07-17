YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

17.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.

Şampiyonada birinci etaplar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Şampiyona Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize ediliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, şampiyonada bugün yapılacak sıralama, antrenman ve ilk etaptan sonra yarın finallerin gerçekleşeceğini belirterek, "Macaristan ve Avusturya'dan yabancı sporcularımız var. Türkiye'den sporcular var." dedi.

Toplamda 15 sporcuyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Akülke, şöyle konuştu:

"Bu haftanın en önemli tarafı 15 Temmuz hain girişiminin yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının sportif organizasyonlarla ilgili bize verdiği talimata istinaden geçen yıl ve bu yıl Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı 15 Temmuz anısına gerçekleştiriyoruz. Tüm halkı yarın Türk bayraklarıyla Afyonkarahisar spor motorlarına bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralıAfyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Çobanoglu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.