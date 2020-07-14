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Motosiklette sahte içki bulunduran şahıs gözaltına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletten sahte alkol çıktı.

Motosiklette sahte içki bulunduran şahıs gözaltına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletten sahte alkol çıktı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumluk plajı mevkiinde 48 R 5353 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada motosikletin ön kısmında sahte alkol bunduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 7 şişe sahte içki, 9 adet 5’er litrelik etil alkol ele geçirildi. Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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