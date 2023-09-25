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Motosikletten düşüp yuvarlanan kadın sürücü güvenlik kamerasında

25.09.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu düşerek yuvarlanan kadın sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Hatice D. (31) idaresindeki 68 ADZ 191 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen kadın yuvarlanarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Yaşanan kaza ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadın sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında arkadan bir başka aracın gelmemesi ise faciayı önledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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