Mouandilmadji, Avrupa’da gol krallığına gidiyor

Samsunspor’un Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, 7 maçta attığı 5 golle UEFA Konferans Ligi gol krallığında zirvede yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada bitirip son 16 play-off turu oynamaya hak kazanan Samsunspor, ilk maçta Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada galibiyeti getiren golü, oyuna sonradan giren Marius Mouandilmadji kaydetti. Mouandilmadji, bu golle birlikte Avrupa’daki gol sayısını 7 maçta 5’e yükselterek dakika başına gol ortalamasında zirveye yükseldi.

Mouandilmadji’nin Avrupa performansı lig performansını geride bıraktı. Çadlı forvet ligde 392 dakikada bir gol atarken Avrupa’da ise 112 dakikada bir gol attı.

Mouandilmadji ile birlikte aynı gol sayısına sahip olan Noah oyuncusu Nardin Mulahusejnovi, Lech Poznan oyuncusu Mikael Ishak ve Ferencvros oyuncusu Franko Kovaevi de 5 golle Mouandilmadji’nin krallığına ortak oldu.

Öte yandan Samsunspor, KF Shkendija’yı elediği takdirde son 16 turunda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk veya İspanya’nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek.
