Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayıran ve yeni sezonda takımın başına Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçiminin ardından Florentino Perez'in resmiyete dökmesi beklenen bu tarihi anlaşma öncesinde, Portekizli teknik adamın Madrid devindeki kadro planlaması ve istekleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

NICO PAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İtalyan spor basınının önde gelen isimlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; kulübe yeniden dönmeye hazırlanan Jose Mourinho, ilk transfer hedefini belirledi. Başarılı çalıştırıcının, sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Como'da geçiren ve harika bir performans sergileyen Arjantinli genç on numara Nico Paz'ı yeni sezonda kesinlikle takımda görmek istediği aktarıldı. Real Madrid altyapısından yetişen yıldız adayı için kulübün elinde bulunan geri satın alma opsiyonunun devreye sokulması bekleniyor.

ARDA GÜLER'İ BEKLEYEN ZORLU REKABET

Mourinho'nun bu ısrarlı transfer talebi, Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler cephesinde ise endişeyle karşılanabilir. Orta sahada oyun kurucu ve hücum rotasyonunda görev yapan Arda Güler ile Nico Paz'ın birebir aynı pozisyonun oyuncuları olması, takım içi rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyacak. Halihazırda Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi dünya çapındaki yıldızlarla çetin bir forma savaşı veren Arda'nın, Nico Paz'ın da rotasyona eklenmesiyle birlikte sahada aldığı sürelerde azalma tehlikesi yaşayabileceği değerlendiriliyor.