SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanan Jose Mourinho'nun ilk transfer listesi netleşiyor. Portekizli çalıştırıcının, Arda Güler ile aynı bölgede görev yapan Nico Paz'ı ısrarla istemesi milli yıldızımızı zorlu bir rekabetin içine sokacak.

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayıran ve yeni sezonda takımın başına Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçiminin ardından Florentino Perez'in resmiyete dökmesi beklenen bu tarihi anlaşma öncesinde, Portekizli teknik adamın Madrid devindeki kadro planlaması ve istekleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

NICO PAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Mourinho dan Arda Güler i üzecek hamle! 1

İtalyan spor basınının önde gelen isimlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; kulübe yeniden dönmeye hazırlanan Jose Mourinho, ilk transfer hedefini belirledi. Başarılı çalıştırıcının, sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Como'da geçiren ve harika bir performans sergileyen Arjantinli genç on numara Nico Paz'ı yeni sezonda kesinlikle takımda görmek istediği aktarıldı. Real Madrid altyapısından yetişen yıldız adayı için kulübün elinde bulunan geri satın alma opsiyonunun devreye sokulması bekleniyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ARDA GÜLER'İ BEKLEYEN ZORLU REKABET

Mourinho dan Arda Güler i üzecek hamle! 2

Mourinho'nun bu ısrarlı transfer talebi, Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler cephesinde ise endişeyle karşılanabilir. Orta sahada oyun kurucu ve hücum rotasyonunda görev yapan Arda Güler ile Nico Paz'ın birebir aynı pozisyonun oyuncuları olması, takım içi rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyacak. Halihazırda Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi dünya çapındaki yıldızlarla çetin bir forma savaşı veren Arda'nın, Nico Paz'ın da rotasyona eklenmesiyle birlikte sahada aldığı sürelerde azalma tehlikesi yaşayabileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool’da Arne Slot depremi!Liverpool’da Arne Slot depremi!
Tedesco'nun yeni takımı belli oldu! 3 yıllık imzayı attıTedesco'nun yeni takımı belli oldu! 3 yıllık imzayı attı
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.