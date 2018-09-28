Mourinho'dan Pogba açıklaması!

Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, Pogba’ya West Ham karşısında şans verebileceğini açıklarken, bazı uyarılarda da bulundu.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Pogba’nın diğer oyuncularımızdan bir farkı yok, hiçbir oyuncumuz kulüpten daha büyük değil. Eğer çalışmalarından ve performanslarından memnunsam oynarlar. Manchester United herkesten daha büyük ve bunu savunmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"POGBA, WEST HAM MAÇINDA SAHADA OLACAK"

Mourinho, Pogba’nın bu hafta çok çalıştığını ve hazır olduğu vurgularken, West Ham karşısında şans vereceğini de açıkladı. 55 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pogba’nın antrenmanlardaki çalışmasından bu hafta oldukça memnun ve mutluyum. Şu anda forma giymek için en hazır oyuncularımızdan biri."

Fransız yıldız Pogba'nın ikinci kaptanlığı geçtiğimiz günlerde elinden alınmış, Manchester United'ın Lig Kupası'nda Derby County'ye elenmesinin ardından antrenmanda Pogba ve Jose Mourinho bir gerginlik yaşamıştı.

