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Mourinho'dan Pogba açıklaması!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2018 18:08 | Son Güncelleme

Manchester United’daki Pogba-Mourinho krizinde flaş gelişme... Mourinho, Pogba için 'diğer oyuncularımızdan bir farkı yok, hiçbir oyuncumuz kulüpten daha büyük değil' derken, Fransız yıldızın West Ham maçında oynayabileceğini belirtti.

Mourinho'dan Pogba açıklaması!

Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, Pogba’ya West Ham karşısında şans verebileceğini açıklarken, bazı uyarılarda da bulundu.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Pogba’nın diğer oyuncularımızdan bir farkı yok, hiçbir oyuncumuz kulüpten daha büyük değil. Eğer çalışmalarından ve performanslarından memnunsam oynarlar. Manchester United herkesten daha büyük ve bunu savunmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"POGBA, WEST HAM MAÇINDA SAHADA OLACAK"
Mourinho, Pogba’nın bu hafta çok çalıştığını ve hazır olduğu vurgularken, West Ham karşısında şans vereceğini de açıkladı. 55 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pogba’nın antrenmanlardaki çalışmasından bu hafta oldukça memnun ve mutluyum. Şu anda forma giymek için en hazır oyuncularımızdan biri."

Fransız yıldız Pogba'nın ikinci kaptanlığı geçtiğimiz günlerde elinden alınmış, Manchester United'ın Lig Kupası'nda Derby County'ye elenmesinin ardından antrenmanda Pogba ve Jose Mourinho bir gerginlik yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba jose mourinho Manchester United

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