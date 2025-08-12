SPOR

Mourinho ısrarla istiyordu, Fenerbahçe bitirdi! Her an açıklanabilir... Yeni transferin şarkısı bile hazır

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle Arsenal'in tecrübeli ismi Zinchenko ile temas kuran Sarı-Lacivertliler transferde ciddi mesafe kat etmiş durumda. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de bu sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarına tam gaz devam ederken sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yaptı. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Ukraynalı oyuncuyu bitirme konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumda.

SON 1-2 GÜN

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler'in 1-2 gün içinde bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor. Kariyerinin son bölümünü sol bek pozisyonunda geçiren Oleksandr Zinchenko futbola merkez orta saha ve kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu 6-8 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği öğrenildi.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Futbol direktörü Devin Özek, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve 15 milyon euro isteyen Londra ekibine 10 milyon euroluk resmi teklifi iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve teklife eklenecek bonus maddeleri ile beraber büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

ŞARKISI BİLE HAZIR

28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için sarı-lacivertli taraftarlar beğenilerini "Gel gel sarışınım gel" paylaşımlarıyla ortaya koydu.

Geçen sezon Premier Lig'de 15 maça çıkan Ukraynalı yıldız 522 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
